ويتقدم ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بحصوله على 267 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 214 لهاريس.

وفاز ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا الحاسمتين.

ويتطلب الأمر الحصول على 270 صوتا للفوز بالرئاسة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 1.48 بالمئة إلى 104.98 في الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، وسجل في وقت سابق من الجلسة 105.19 وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء يومي منذ مارس 2020.

وقفزت بتكوين 8.63 بالمئة لتسجل 75120 دولارا إذ من المتوقع أن يكون ترامب أكثر دعما للعملات المشفرة من هاريس.

وتراجع اليورو 1.92 بالمئة إلى 1.0719 دولار لأول مرة منذ الثاني من يوليو، كما انخفض الجنيه الإسترليني 1.35 بالمئة إلى 1.2865 دولار.

وصعد الدولار 1.8 بالمئة إلى 154.34 ين في أعلى مستوى منذ 30 يوليو.

وانخفض الدولار الأسترالي 1.87 بالمئة ملامسا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6513 دولار.