وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غير الصناعي تسارعت وتيرة نموه إلى 56.0 في أكتوبر من 54.9 في سبتمبر.

وكان هذا أعلى مستوى يبلغه منذ أغسطس 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات غير الصناعي إلى 53.8.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يختار فيه الأميركيون بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض.

وارتفع مؤشر وظائف الخدمات لمعهد إدارة التوريدات إلى 53.0 في أكتوبر ، من 48.1 في سبتمبر، وهي إشارة على ارتفاع نمو الوظائف.