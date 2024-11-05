وتشير استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى تقارب شديد في نسب التأييد بين ترامب وهاريس، مما يجعل نتيجة السباق غير مؤكدة وربما تظل كذلك لأيام بعد انتهاء التصويت.

تحركات الأسهم

خلال الساعات الأولى من التداولات، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 40.9 نقطة، أو 0.10 بالمئة، عند الفتح إلى 41835.49 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.7 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليسجل 5722.43 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 70.7 نقطة، أو 0.39 بالمئة، ليصل إلى 18250.707 نقطة.