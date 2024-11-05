وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، الثلاثاء، أن العجز التجاري ارتفع 19.2 بالمئة إلى 84.4 مليار دولار من 70.8 مليار دولار بعد التعديل في أغسطس مع انخفاض الصادرات.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 84.1 مليار دولار من 70.4 مليار دولار في أغسطس.

وتعهد مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الواردة من الصين وعشرة بالمئة على الأقل على جميع الواردات الأخرى إذا فاز بالانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الثلاثاء.

ويخوض ترامب سباقا محتدما مع نائبة الرئيس الحالي مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس للوصول إلى البيت الأبيض.

وخفضت التجارة 0.56 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

كما شكلت سببا في عرقلة نمو الاقتصاد على مدى ثلاثة أرباع متتالية.

ونما اقتصاد أميركا بمعدل سنوي بلغ 2.8 بالمئة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.