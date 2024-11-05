وأضاف سيمونيلي خلال مقابلة مع اقتصاد سكاي نيوز عربية، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" المقام حالياً في أبوظبي، أن الطلب على الطاقة سيستمر في الارتفاع بالتزامن مع زيادة مراكز البيانات المستخدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهي كثيفة الاستهلاك للطاقة "لذا يجب أن نكون قدارين على توفير تلك الطاقة بطريقة مستدامة وميسورة وآمنة"، بحسب تعبيره.

وقال إن "بيكر هيوز" قادرة على الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة والإنتاجية بقطاع الطاقة.

وقال: "علينا الاستمرار في التركيز على جميع عناصر منظومة الطاقة بطريقة ميسورة ومستدامة وآمنة، وهذا هو الدور الذي نلعبه كشركة تكنولوجيا".

وحول الانتخابات الأميركية، أكد سيمونيلي أن الشركة تجاوزت التغيرات التي تنتج عن تغير الإدارات المختلفة وسياساتها، موضحا أنه "دائما ما ستكون هناك إيجابيات وسلبيات" باختلاف الإدارات المنتخبة، ولكن الشركة تتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة حول احتياجات أمن الطاقة، وتكلفتها واستدامتها.

"نحتاج إلى الطاقة لمواصلة التنمية الاقتصادية وتوفير الازدهار، ودورنا هو نقل هذه الرسالة والعمل مع أي من الفائزين لضمان تنفيذ هذه السياسية"، بحسب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز".