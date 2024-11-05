وتمتدّ قطعة الأرض على مساحة 378,885 قدم مربع، وتُصنف واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ من إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي شهدها وسط مدينة دبي هذا العام.

وتندرج هذه الصفقة في إطار التزام درِفن للعقارات بتلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الفاخرة في المنطقة الأكثر شهرة وتميزاً في إمارة دبي.

وقال المؤسس والمدير الإداري لشركة "درِفن للعقارات،" عبد الله العجاجي: "تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بالتميز ونهجنا الاستباقي لتلبية متطلبات السوق. ومن خلال إضافة هذا المبنى التاريخي إلى محفظتنا، فإننا لا نعزز عروضنا فحسب، بل ندعم أيضًا طموحات الشركات في الإسهام في جعل دبي مدينة ديناميكية للغاية. إن نقل مقرنا الرئيسي إلى إعمار سكوير 3 هو خطوة بارزة بالنسبة لنا - فهو يضعنا في قلب الحدث، حيث تزدهر الابتكارات والفرص الابتكارية".

وأضاف الشريك الإداري في شركة "درِفن للعقارات،" هادي حمر: "تم إجراء عملية الشراء من خلال صندوق مخصص، ما يضمن التوسع المدروس لشركة "درِفن للعقارات".

وأضاف: "سيسهم نقل المقر الرئيسي للشركة إلى إعمار سكوير 3 في تحقيق مستويات جديدة من النمو لها، إلى جانب تعزيز سمعتها كمزود موثوق به في سوق العقارات التنافسية في دبي".

ومن المتوقع أن يكون لصفقة الاستحواذ هذه تأثيراً كبيراً على المشهد العقاري التجاري في وسط مدينة دبي، وذلك من خلال توفير مساحات مكتبية متميزة، والتي تشهد ارتفاعاً مطرداً في الطلب عليها. وتستعد شركة درفن للعقارات لجذب الشركات الرائدة إلى المنطقة، للإسهام في تعزيز الأنشطة التجارية والنمو الاقتصادي في أحد أكثر مراكز الأعمال تميّزا وشهرة في العالم.