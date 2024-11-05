وجاء التراجع في أرباح الشركة الشهيرة في ظل تراجع الطلب على وحدة التحكم سويتش، التي تدخل عامها الثامن منذ طرحها للبيع.

وقالت الشركة ومقرها كيوتو إن أرباحها بلغت 108.7 مليار ين (715 مليون دولار) خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر الماضيين، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 523 مليار ين (3.4 مليارات دولار).

وأوضحت الشركة أن أكثر من 74 بالمئة من إيرادات مبيعاتها جاءت من الخارج.

وانخفضت مبيعات وحدة غلوبال سويتش إلى 4.7 مليون قطعة مقارنة بـ6.8 مليون وحدة خلال العام الماضي.

وأبقت نينتندو على توقعاتها السابقة بتحقيق أرباح بقيمة 300 مليار ين (2 مليار دولار) خلال العام المالي بأكمله حتى مارس 2025، بانخفاض بنسبة 29 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق.

ومن المتوقع انخفاض المبيعات السنوية بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 1.28 تريليون ين (8.4 مليارات دولار).