وأعلنت الشركة في دوسلدورف الثلاثاء أن النتيجة الصافية المعدلة جاءت - كما كان متوقعا - أقل بكثير من رقم العام السابق البالغ 3.7 مليار يورو. وكانت أسباب الربح المرتفع في عام 2023 - من بين أمور أخرى - ارتفاع أرباح التداول وانخفاض أسعار شراء الغاز.

وأكدت الشركة، التي تم إنقاذها بمليارات اليورو من أموال الدولة خلال أزمة الطاقة، توقعاتها للعام الحالي ككل. وتتوقع "يونيبر" تحقيق أرباح صافية تتراوح بين 1.1 مليار و1.5 مليار يورو لعام 2024. والشركة مملوكة حاليا بصورة مؤقتة للدولة الألمانية منذ أزمة الطاقة في عام 2022.

وقالت المديرة المالية للشركة، يوتا دونجيس، إن التطور التشغيلي للشركة كان مستقرا في بيئة سوق تعود إلى طبيعتها على نحو متزايد، موضحة أنه تم لذلك تأكيد التوقعات لعام 2024.

وأضافت: "بوجه عام يعد هذا تطورا إيجابيا - حتى لو كان هذا المستوى من النتائج لن يتكرر في السنوات المقبلة".

وشددت دونجيس على أن الشركة تحرز تقدما نحو أن تصبح "أكثر مراعاة للبيئة"، وقالت: "ما يقرب من 50 بالمئة من كمية الكهرباء التي أنتجناها حتى الآن في عام 2024 خالية من ثاني أكسيد الكربون، ونحن ننفذ بمثابرة التخلص التدريجي من الفحم".