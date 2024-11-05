وقالت الشركة في بيان إلى السوق السعودي إن هيئة أسواق المال في المملكة سمحت لها بزيادة رأس مالها من 36.918 مليار ريال إلى 38.028 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ترتيبات اتفاقية وقعتها الشركة في أبريل للاستحواذ على كامل حصة شركة (موزاييك للفوسفات بي.في) في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات عن طريق زيادة رأس مال معادن من خلال إصدار أسهم لشركة موزاييك للفوسفات بي.في.

وقالت معادن إنها ستستكمل الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة.