وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في أكتوبر من 53.8 في سبتمبر. وظل بذلك فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وبعد تسجيل أقل مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر، زادت وتيرة النمو في الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ أبريل مع ارتفاع المؤشر الفرعي إلى 61.3 في أكتوبر مقابل تسجيل قراءة بلغت 57.9 في سبتمبر وهو ما يعود بقدر ما إلى مبيعات أعلى ومتانة سير الأعمال.

لكن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة واصلت التراجع وسجلت 55.9 في أكتوبر مقارنة مع 56.7 في سبتمبر ووصلت بذلك إلى أقل مستوى منذ فبراير 2023 رغم أن طلبا دوليا أقوى دعم المبيعات الجديدة.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس "تراجع نمو الأعمال الجديدة في أكتوبر أضاف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد غير النفطي يفقد الزخم بعد نمو قوي في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري".

وفي دبي، المركز التجاري والسياحي في البلاد، تباطأ نمو نشاط الأعمال غير النفطية خلال أكتوبر إذ نزل المؤشر إلى 53.2 من 54.1 سجلها في سبتمبر وهو ما يخالف التعافي العام للنمو في الإمارات.