وقال أليسيو لياتي، مدير المبيعات بشركة "كانون آرتيس" إن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول يوفر منصة رائدة لتعزيز الابتكار في قطاع النفط والغاز، موضحا أن "كانون آرتيس" أعلنت خلال مشاركتها في المعرض عن محطتها المتقدمة والضخمة لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، التي تعمل على بنائها في أحد أكبر ثلاثة مجمعات للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، وستحرص المنظومة على تلبية احتياجات إعادة تدوير المياه لمصنع ضخم للبولي أوليفين في قطر؛ وعند تشغيلها ستعالج المنظومة ما يصل إلى 25,000 متر مكعب يومياً من مياه الصرف ومياه تفريغ أبراج التبريد.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول حيث تتزامن هذه المشاركة مع الاحتفال بمرور 20 عاما على مشاركة الشركة في هذا الحدث العالمي البارز.

ومن جانبه قال المتحدث هانيس سويغرز، مدير العمليات عن بعد لدى "فوغرو" في منطقة الشرق الأوسط والهند إن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول يقدم أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة العالمي مشيرا إلى الشركة تحتفي خلال مشاركتها بمرور عشر سنوات على تأسيسها أول مركز للعمليات عن بُعد في أبردين عام 2014، فضلاً عن إتمامها مليون ساعة عمل في مشاريعها حول العالم.

وأشار إلى أن شركة "فوغرو" تدير مركزين للعمليات عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط والهند، أحدهما في دبي والآخر في مومباي. وتغطي هذه المراكز مجموعة واسعة من المهام، تشمل تشغيل المركبات تحت الماء عن بُعد وتقديم خدمات تحديد المواقع المتقدمة ويُعدّ مركز دبي واحد من ثلاثة مراكز فقط على مستوى العالم تتحكم في تشغيل السفن البحرية الذاتية التابعة للشركة، وهو ما يشكل نقلة نوعية نحو عمليات بحرية أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف :"يحظى زوار جناح "فوغرو" بفرصة الاطلاع عن كثب على أحدث تقنيات الفحص تحت الماء، بما في ذلك أجهزة الرصد البصري المتطورة التي تلتقط صوراً فائقة الوضوح وتنتج نماذج ثلاثية الأبعاد".

من جهته قال أنانثا نارايانان، مدير عام شركة "إمفور": "تجسّد مشاركتنا في "أديبك 2024" التزامنا بتقديم حلول مستدامة وفعّالة تدعم الصناعات في تحقيق أهدافها للحياد المناخي ونسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الرائد إلى تقديم إسهامات فاعلة في المسيرة التي تخطوها المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة بيئياً من خلال حلولنا المتنوعة.

وأشار إلى أن الشركة تعرض خلال أديبك 2024 أنظمة قياس التدفق التي تعدّ ضرورة لتحديد حجم ونسبة تدفق الغازات والسوائل اللازمة للعمليات المرتبطة بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.