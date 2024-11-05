تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر نيكي بنسبة 1.11 بالمئة ليغلق عند 38474.90 نقطة، بعد أن صعد 0.58 بالمئة عند الفتح.

وهبط المؤشر 2.63 بالمئة يوم الجمعة في أكبر انخفاض يومي منذ شهر.

وكانت الأسواق مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة رسمية.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.76 بالمئة إلى 2664.26 نقطة.

وقفز سهم شركة "تي.دي.كيه" لصناعة المكونات الإلكترونية ستة بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية يوم الجمعة إلى 220 مليار ين (1.45 مليار دولار)، وهو ما يزيد 27 بالمئة عن العام السابق.

كما قفز سهم نومورا القابضة 10.61 بالمئة بعدما أعلنت يوم الجمعة ارتفاع الأرباح الفصلية إلى المثلين تقريبا لتسجل أعلى مستوى في أربع سنوات.