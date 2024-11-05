ويشارك في جناح مايكروسوفت 11 شريكاً، يستعرضون أحدث الحلول المبتكرة في مجال الطاقة تحت شعار "دفع عجلة التطور في قطاع الطاقة بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي."

وخَصَّصَت مايكروسوفت في جناحها بمعرض "أديبك 2024" مساحة لعرض أجهزة "Surface"، ومنصة للعروض التفاعلية، لتتيح للزوار فرصة استكشاف حلولها المصممة لتمكين مؤسسات الإمارات والمنطقة من تحقيق أهدافها البيئية والتشغيلية، بما فيها حلول "Microsoft Dynamics 365" التي تعزز إنتاجية العاملين الميدانيين، إلى جانب حزمة شاملة من حلول الاستدامة التي تتيح للمؤسسات تسجيل ومراقبة وتقليل بصمتها البيئية، إضافة إلى حل المساعد الشخصي الافتراضي لفرق الأمن "Microsoft Copilot for Security" الذي يساعد على حماية المعلومات الحساسة بأعلى معايير الأمان والخصوصية.

وتتعاون مايكروسوفت كذلك مع شركة "لاب25" لعرض نظارة "RealWear" المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من منصة "Azure OpenAI Service"، وهي نظارة ذكية مصممة لتحسين العمل الميداني للموظفين وتعزيز سلامتهم وقدراتهم على اتخاذ قرارات دقيقة. وتكشف مايكروسوفت أيضاً بالتعاون مع شركة "Cognite" عن روبوت ذاتي الحركة على شكل كلب يقوم بمهام التفتيش الميداني، موضحةً كيف يُسهم تكامل الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة، والكشف عن المخاطر، وضمان استمرارية العمليات في الظروف الصعبة.

وتعرض مايكروسوفت في الحدث منصة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لالتقاط وتخزين الكربون، بهدف الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يَصْعُبُ عادةً تقليل الانبعاثات فيها، مثل صناعة الإسمنت والصلب.كما تُقَدّم بالتعاون مع شركتي "أكسنتشر" و"أفاناد"، حلاً متكاملاً لرصد انبعاثات الميثان ومعالجتها.

وخلال فعاليات الحدث، استعرض "أفاتار" مايكروسوفت، وهي شخصية رقمية مدعومة بالذكاء الإصطناعي، تقرير مايكروسوفت الذي أصدرته بالتعاون مع شركة "أدنوك" وشركة "مصدر" حول سياسات الذكاء الاصطناعي، حيث أَبْرَزَ الأفاتار الذكي النقاط الرئيسية للتقرير الذي يسلط الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وابتكار حلول طاقة خالية من الانبعاثات وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما نظّمت مايكروسوفت في قسم الذكاء الاصطناعي بالمعرض، تدريباً للمهنيين على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة "Sulava".

وأكدَّ المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، نعيم يزبك على التزام الشركة الراسخ بدعم قطاع الطاقة الرامي لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة. وأوضح أن مشاركة مايكروسوفت في «أديبك 2024» تعكس حرصها الدائم بتعزيز التعاون والابتكار واعتماد أحدث التقنيات التي تساهم في ازدهار مستقبل قطاع الطاقة. وأضاف قائلاً: "تُغطّي حلولنا الشاملة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي جوانب متعددة، بدءًا من الصيانة التنبؤية وصولاً إلى تحسين سلاسل التوريد، مما يمكّن شركات الطاقة من اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد تدعم كفاءة العمليات، وتعزز سلامة الموظفين، وتدفع عجلة الاستدامة البيئية".