وتعد "دييب ويل سيرفسيز" التي تأسست في الولايات المتحدة عام 2008، شركة متخصصة في تقديم العديد من التقنيات المتقدمة والخدمات لقطاع الطاقة.

وتمتلك الشركة براءة اختراع لوحدات الإكمال الهيدروليكية التي تم تصميمها لتقوم بعمليات الحفر الجانبي الطويلة عالية الضغط، وعمليات إكمال الآبار المتعددة من خلال الدعم الذي يوفره برنامج تحليلات البيانات BoreSite®الخاص بها، بالإضافة إلى برامج معتمدة عالمياً للتدريب والتطوير لتعزيز السلامة ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأسست الشركة "تكنوليجيز أوتو استوب" (AutoSep Technologies) كمشروع مشترك يُركز على أتمتة عمليات التدفق العكسي. وتقدم شركة "دييب ويل سيرفسيز" خدماتها في العديد من الأحواض في أنحاء أميركا الشمالية كما تم اعتماد خدماتها من قبل أكثر من 70 شركة استكشاف وإنتاج تشمل شركات طاقة وطنية ذات قيمة سوقية كبيرة وشركات تشغيل صغيرة من القطاع الخاص.

وستساهم شركة "دييب ويل سيرفسيز" من خلال "شركة "إنيرسول" في تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية في دولة الإمارات، حيث ستقوم الشركات التابعة لــ "إنيرسول" بدعم تنفيذ العقد الذي تمت ترسيته على "أدنوك للحفر مؤخراً" بقيمة 6.24 مليار درهم إماراتي لحفر 144 بئراً للموارد غير التقليدية لصالح مجموعة "أدنوك" من خلال الاستفادة من التقنيات المختلفة المتوفرة لديها.

أداء مالي قوي

حققت شركة شركة "دييب ويل سيرفسيز" أداءً مالياً قوياً في السنة المالية 2023، حيث بلغت إيراداتها حوالي 753 مليون درهم، وحققت هامش ربح قوي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء، مع توقع تدفق نقدي حر يزيد عن 10%. وتتمتع شركة شركة "دييب ويل سيرفسيز" بملف تشغيلي ومالي قوي يتماشى مع إستراتيجية "إنيرسول" في الاستحواذ على العديد من الشركات والاستثمار فيها لإنشاء محفظة قابلة للتوسع وتعزيز القيمة السوقية ورفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

وسيساهم هذا الاستحواذ في دعم جهود "إنيرسول" لبناء محفظة أعمال خاصة بتكنولوجيا الجيل القادم، ما يوفر فرصاً إضافية للشركة للنمو في الأسواق الجديدة، إضافة إلى فرص واعدة للتطور على المدى الطويل.

الاستحواذ الرابع لـشركة "إنيرسول"

يُذكر أن هذا الاستحواذ يمثل رابع استحواذ لشركة "إنيرسول"، وذلك عقب توقيع الشركة في وقت سابق إاتفاقيات استحواذ يخضع استكمالها للحصول على الموافقات الرسمية، استحوذت بموجبها على شركة "أي في هولدينغز" (EV Holdings) ، شركة التحليلات المرئية لقاع البئر، وعلى حصة 51 بالمئة في " إن تي إس أميغا" (NTS Amega) الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الدقيقة وتوفير الحلول لقطاع الطاقة، وعلى حصة 67 بالمئة في شركة "غوردون تكنولوجيز" ( Gordon Technologies) وهي شركة مقرها الولايات المتحدة توفر خدمات القياس أثناء الحفر.