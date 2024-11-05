تحديث الأسعار

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2734.71 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 يوم الخميس.

وشهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 2743.40 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.36 للأونصة. وخسر البلاتين 0.3 بالمئة أيضا ليسجل 980.81 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1071.14 دولار، بحسب بيانات رويترز.