وقالت الشركة في بيان إن حجم الطرح العام الأولي الإجمالي قد ارتفع إلى 3,098,671,605 سهما عاديا، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقًا عن طرح 2,582,226,338 سهماً عادياً.

وبحسب بيان الشركة، يمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 30 بالمئة، من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة، مقابل 25 بالمئة سابقاً.

وتم تخصيص الأسهم الإضافية وعددها 516,445,267 سهمًا بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المتاحة فقط للمستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب المحلية.

كما أكدت الشركة أن النطاق السعري لأسهم الطرح سيبقى دون تغيير، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم.

"في حال تم بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار)"، بحسب البيان.

ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار).

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل السعري ، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.