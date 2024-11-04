وقالت المندوبية السامية للتخطيط‭ ‬في المغرب، الاثنين، إن السبب في ارتفاع معدل البطاء جاء مع استمرار القطاع الزراعي في فقدان الوظائف بسبب الجفاف.

وذكرت المندوبية في تقرير لها أنه بحلول سبتمبر، كان هناك 1.63 مليون عاطل عن العمل في البلاد.

وأضافت أن معدل البطالة كان أعلى بين الشباب عند 39.5 بالمئة.

وبلغ معدل البطالة بين الخريجين 19.8 بالمئة، وبين النساء عند 20.8 بالمئة.

وفي شهر يوليو الماضي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن ينمو اقتصاد المملكة 3.7 بالمئة العام المقبل بعد توقعات بنموه ثلاثة بالمئة هذا العام، وأرجعت ذلك إلى زيادة الاستثمارات العامة وتحسن الطلب الأجنبي والمحلي وتراجع التضخم.

وذكرت المندوبية في تقرير أن التضخم السنوي سينخفض ​​من 6.4 بالمئة في عام 2023 إلى 1.8 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.2 بالمئة العام المقبل.

وأضافت أن العجز المالي سيتقلص من أربعة بالمئة هذا العام إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب والخفض التدريجي لدعم غاز الطهي مما سيعوض الإنفاق على زيادة الأجور.