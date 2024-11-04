وعلى هامش النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي ينعقد في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، شدد ديسكالزي في حديث خاص لسكاي نيوز عربية على ضرورة اتحاد كل من قيادات الشرق الأوسط والعالم للمساعدة في خلق الاستقرار ليس فقط للمنطقة وإنما للعالم ككل.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي أن يكون متوسط النطاق السعري للنفط هو بين 70 و80 دولارًا هذا العام.

كما رجح أن يتراجع السعر قليلا في 2025، مشددا على أن الأسعار ستعتمد على عدة عوامل منها: الصين وآسيا وأوبك والعوامل الجيوسياسية.

وحول قضية الاستثمار في الوقود الأحفوري، قال إن هذا الصراع بين التغير المناخي والنشاط الإنتاجي قلل من الاستثمار والاستقرار.

وأضاف قائلا: "أعتقد أنه لتحقيق النجاح في معركة التغير المناخي نحتاج إلى الغاز لأنه إذا لم يكن لدينا غاز فلن يكون لدينا نفط، وسنعود إلى الفحم وهو أسوأ بكثير، كما أننا سنواجه ارتفاعا كبيرا في الأسعار، التي ستؤدي بدورها إلى الركود الاقتصادي."

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي ضرورة الابتعاد عن التطرف من خلال التحيز لطرف دون الآخر في قضية التغير المناخي، كما حث على ضرورة التوازن في السياسات.

وقال: "يجب أن نحقق توازنًا، فالعالم كبير وكل منطقة لها احتياجات مختلفة عن المناطق الأخرى، لذا أعتقد أنه يجب أن نكون متوازنين".

وبالحديث عن استثمارات إيني في مصر، قال ديسكالزي "لقد استثمرنا دائمًا في مصر لكن من الواضح أن جائحة كورونا تسببت في توقف الاستثمار لعامين.. والآن نبدأ الاستثمار مرة أخرى".

وأضاف: "في الواقع، حقل ظهر حافظ على نسبة إنتاج مرتفعة لمدة ثماني سنوات عند أعلى مستوى حول 3 مليارات وحدة إنتاج يومية".

وأوضح أن شركة إيني لديها طموحات في مصر تتعلق بتطوير مشاريع جديدة في الصحراء الغربية ولكن في الوقت نفسه في نعمل في ليبيا في آبار فيها معدلات إنتاج طموحة في منطقة غدامس.