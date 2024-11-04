ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب هذا الشهر، ومن المنتظر أن يبدأ تداول الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية في ديسمبر.

وتم تعيين "مورغان ستانلي" و"بنك ظفار" و"بنك مسقط" كمنسقين عالميين مشتركين.

وأوكيو للصناعات الأساسية هي الأحدث في سلسلة من الشركات التابعة لمجموعة أوكيو يُتخذ قرار بإدراجها في البورصة بعد أعمال المجموعة للاستكشاف والإنتاج.

وقد سبق إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز وشركة أبراج لخدمات الطاقة المتخصصة في أعمال الحفر للنفط والغاز.