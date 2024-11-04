قالت مجموعة الطاقة العمانية المملوكة للدولة "أوكيو"، الاثنين، إنها تخطط لإدراج حصة تصل إلى 49 بالمئة في شركة "أوكيو للصناعات الأساسية" التابعة لها والمتخصصة في إنتاج الميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال.
ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب هذا الشهر، ومن المنتظر أن يبدأ تداول الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية في ديسمبر.
وتم تعيين "مورغان ستانلي" و"بنك ظفار" و"بنك مسقط" كمنسقين عالميين مشتركين.
وأوكيو للصناعات الأساسية هي الأحدث في سلسلة من الشركات التابعة لمجموعة أوكيو يُتخذ قرار بإدراجها في البورصة بعد أعمال المجموعة للاستكشاف والإنتاج.
وقد سبق إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز وشركة أبراج لخدمات الطاقة المتخصصة في أعمال الحفر للنفط والغاز.