وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية إن إجمالي الإيرادات الفصلية قد ارتفع على أساس سنوي بواقع 3.4 بالمئة لتصل إلى 18.6 مليار ريال، مقابل 18.03 مليار ريال كانت قد سجلتها في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، سجلت "STC" ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 40.5 بالمئة في الربع الثالث من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 3.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2024.

وقالت الشركة في بيانها، إن ربحها الصافي في الأشهر التسعة الأولى من 2024 قد ارتفع بنحو 2 بالمئة ليصل إلى 11.233 مليار ريال (حوالي 3 مليارات دولار)، مقارنة مع مبلغ 11.021 مليار ريال قبل عام.

كما بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من 2024 حوالي 56.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 3.9 بالمئة على أساس سنوي.