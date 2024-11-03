وقالت "أوبك" في البيان إن "السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان وافقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر".

وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر، وسبق أن أرجأت الزيادة من أكتوبر، في ظل ضعف الطلب لا سيما من الصين وزيادة المعروض من خارج المجموعة.

وجرى اتخاذ قرار تأجيل الزيادة اليوم بعد مشاورات بين الوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.