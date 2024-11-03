وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأحد، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن خطة تطوير الطرق التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في دبي تتضمن تنفيذ 22 مشروعا، بالإضافة إلى المبادرات التي تقوم بتنفيذها في مجال النقل الجماعي والمشترك والتي تستهدف تعزيز مستويات الكفاءة وجودة الخدمات لأكثر من 2.2 مليون راكب يومياً.

وأضاف أنه "بالتزامن مع الذكرى العاشرة لترام دبي، وجهنا الهيئة بدراسة تنفيذ مشروع (ترام بلا سكة) في 8 مواقع في الإمارة، وهو نظام ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية".

وتشهد دبي في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد الوافدين الذين يسعون للاستفادة من الفرص الوظيفية والرواتب المرتفعة والضرائب المنخفضة والأمان والقرب من الأسواق الرئيسية، حيث وصل الإمارة حوالي 400 ألف شخص منذ عام 2020، لتحتضن المدينة حاليا حوالي 3.8 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ مؤخرا.