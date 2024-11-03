وقالت غورغييفا في منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "من الرابع العودة إلى القاهرة.. نتطلع لإجراءا مناقشات مثمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والمسؤولين المعنيين الرئيسيين بشأن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز النمو الشامل الذي من شأنه أن يخلص فرصا لجميع المصريين".

ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70 بالمئة، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وخلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، في أواخر الشهر الماضي، قالت غورغييفا إنها ستزور مصر من أجل الاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.

وجاءت تصريحات غورغييفا، ردا على ما ذكره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن مصر قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الناس" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، سيعقدون مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولي لمصر.