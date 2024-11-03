وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع الإيرادات 23.01 بالمئة مما ساهم بارتفاع إجمالي الربح 45.57 بالمئة.

وأشار البيان في المقابل إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية 35.57 بالمئة وانخفاض الإيرادات غير التشغيلية 11.90 بالمئة خلال ذات الفترة.

وبلغ صافي الربح في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.329 مليار ريال مقارنة مع مبلغ 1.029 مليار ريال قبل عام، بزيادة 29 بالمئة.