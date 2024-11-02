وذكرت وكالة بلومبرغ، أن هذه الزيادة في السيولة لدى الشركة التي مقرها أوماها بولاية نبراسكا، جاءت مع مواصلة رئيسها الملياردير وارن بافيت الامتناع عن القيام بعمليات استحواذ كبرى، فيما قلص بعض أهم حصصه في الأسهم.

وكشفت "بيركشاير هاثاواي" في بيانها السبت، أنها قلصت حصتها في شركة "أبل" مرة أخرى، كما باعت "بيركشاير" أسهما في بنك أوف أميركا بعدة مليارات من الدولارات.

وبلغت قيمة حصة الشركة في صانعة "آيفون" 69.9 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بانخفاض عن 84.2 مليار دولار في الربع الثاني، مما يشير إلى أن الشركة خفضت حصتها بنحو 25 بالمئة، وفقا لما ذكرته بلومبرغ.

ووفقا لما ذكرته رويترز فإن "بيركشاير" باعت 100 مليون سهم في شركة "أبل" في الربع الثالث، لينخفض عدد أسهمها إلى 300 مليون تقريبا.

وكانت "بيركشاير" كشفت لأول مرة عن حصتها في شركة أبل في عام 2016 وأنفقت 31.1 مليار دولار مقابل 908 ملايين سهم من أسهم أبل التي احتفظت بها حتى نهاية عام 2021.

وخلال الربع الثالث، كانت "بيركشاير" بائعا صافيا للأسهم، حيث أعلنت عن مبيعات صافية للأسهم بقيمة بلغت 34.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

واشترت "بيركشاير" أسهما تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، لكنها لم تشتر مجددا أيا من أسهمها التي باعتها من قبل، مما يشير إلى أن بافيت نفسه لا ينظر إلى أسهم شركته باعتبارها صفقة مربحة.

وذكرت بلومبرغ أن "بيركشاير" كافحت لإيجاد طرق لنشر كومة النقد لديها، حيث وجد بافيت أن أسعار السوق مرتفعة للغاية للعثور على صفقات جذابة.

وفي اجتماع المساهمين السنوي خلال شهر مايو الماضي، قال بافيت، البالغ من العمر 94 عاما، إن بيركشاير ليست في عجلة من أمرها للإنفاق "ما لم نعتقد أننا نفعل شيئا ينطوي على مخاطر قليلة جدا ويمكن أن يجعلنا نكسب الكثير من المال".

ارتفعت أسهم بيركشاير بنسبة 25 بالمئة هذا العام، مما عزز قيمتها السوقية إلى 974.3 مليار دولار. وتجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار لأول مرة في 28 أغسطس.

وبحسب البيان الصادر، اليوم، فقد انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير في الربع الثالث بنسبة 6 بالمئة عن العام السابق، إلى 10.09 مليار دولار، وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى ارتفاع الالتزامات التأمينية بسبب عدة عوامل منها الإعصار هيلين.

ويقود بافيت شركة بيركشاير منذ عام 1965، ومن المتوقع أن تنتقل قيادة الشركة من بعده إلى نائب الرئيس جريج أبيل (62 عاما).