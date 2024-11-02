وأضاف بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 3.6 بالمئة إلى 23.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 0.2 بالمئة إلى 29.4 مليار دولار.

وقال الوزير بولات: "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات بشهر أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا".

وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري ارتفعت من 209.7 مليارات دولار إلى 216.4 مليار دولار.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، رفع تصنيف تركيا الائتماني من "+B" إلى "-BB"، مع تعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة".

وقالت الوكالة في بيان إن موقف السياسة النقدية المتشدد للبنك المركزي التركي، سمح بتحقيق استقرار الليرة، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، وإلغاء اعتماد النظام المالي بالدولار، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.