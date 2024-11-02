وارتفع سهم أمازون دوت كوم بعد إصدار الشركة تقرير أرباح، الخميس، كشف عن مبيعات تجزئة قوية، وهو ما جعلها تحقق أرباحا فاقت تقديرات وول ستريت.

من جهة أخرى هبط سهم شركة أبل مع قلق المستثمرين من تراجع مبيعات الشركة في الصين خلال الربع الماضي.

وأصدرت شركتا ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت، وهما أيضا من ضمن الشركات المسماة بالسبع الكبار، تقارير أرباح في وقت سابق من الأسبوع وحذرتا من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى هبوط المؤشر ناسداك المجمع في الجلسة السابقة.

وخلال جلسة الجمعة، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.41 بالمئة لينهي التداول عند 5728.80 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.8 بالمئة إلى 18239.92 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.7 بالمئة مسجلا 42052.19 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي تكبدت المؤشرات الثلاثة خسائر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 1.4 بالمئة، والمؤشر ناسداك المجمع 1.5 بالمئة، والمؤشر داو جونز الصناعي 0.15 بالمئة.