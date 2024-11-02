وقالت فيتش التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة "تم تعزيز المالية الخارجية لمصر...وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي".

وأضافت فيتش أن المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلا وأنها تتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي وارتفاع عبء الديون وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.

وحذرت فيتش أيضا من زيادة التصعيد في الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط وقالت إن ذلك يمثل خطرا رئيسيا على مصر.