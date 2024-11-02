وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ 73.10 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة،إلى 69.49 دولار للبرميل عند التسوية.

ارتفع الخامان لما يصل إلى دولارين للبرميل في بعض أوقات الجلسة.

ونقل موقع أكسيوس الإلكتروني الإخباري الأميركي، الخميس، عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما قولهما إن معلومات مخابراتية إسرائيلية تشير إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في الخامس من نوفمبر.

ويتبادل البلدان سلسلة من الضربات في ظل اتساع دائرة الحرب بالشرق الأوسط. وتسنى صد أغلب الهجمات الجوية التي شنتها إيران على إسرائيل في أول أكتوبر وفي أبريل والتي لم تسبب إلا أضرارا طفيفة.

واختتم برنت الأسبوع على انخفاض بنحو 3.4 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.2 بالمئة.

وتتلقى أسعار النفط دعما من توقعات بأن مجموعة أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.