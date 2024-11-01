وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصين شهدت زيادة بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي في قدرتها المركبة من الطاقة المتجددة، لتصل إلى 1.73 مليار كيلوواط حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل 54.7 بالمئة من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في الصين، وفقا للبيانات.

وأوضحت البيانات أن القدرة المركبة للطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية بلغت 430 مليون كيلوواط و480 مليون كيلوواط و770 مليون كيلوواط و46 مليون كيلوواط على التوالي.

وأضافت أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ارتفع حجم توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الصين بنسبة 20.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.51 تريليون كيلوواط ساعي، وهو ما يمثل حوالي 35.5 بالمئة من إجمالي حجم توليد الطاقة في الصين.