وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 12 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد تعديلها بالخفض إلى 223 ألف وظيفة في سبتمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف في أكتوبر 113 ألف وظيفة.

لكن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل ثابتا رغم هذا عند 4.1 بالمئة مما يضمن بقاء سوق العمل على أرض صلبة.

واجتاح الإعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر، ثم ضرب الإعصار ميلتون فلوريدا بعد ذلك بأسبوع.

وكشف مسح لأصحاب العمل بغرض إعداد تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، إضراب 41400 عامل جديد، منهم عمال صيانة الآلات في شركة بوينج وشركة تكسترون للطائرات.

وانخفض اليورو 0.12 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.087 دولار، بعد أن تراجع بنحو 0.28 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.07 بالمئة إلى 103.95.

وتقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الذي يحظى بمتابعة عن كثب هو آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل أن يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للاختيار بين كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطية وبين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة محتدمة بشدة بينهما. ويعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراره بخصوص سعر الفائدة بعد يومين من الانتخابات.

ويتجه الدولار صوب إنهاء سلسلة خسائر استمرت لثلاث جلسات مقابل الين ليرتفع 0.26 بالمئة إلى 152.41، قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر ثلاثة أيام في اليابان.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.55 بالمئة إلى 1.29695 دولار اليوم الجمعة، ويتجه لإنهاء سلسلة من الخسائر الأسبوعية استمرت خمسة أسابيع مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.5 بالمئة أثناء اليوم إلى 71089 دولارا.