قال شيمشك في تدوينة على حسابه في موقع "إكس" إن الاتجاه الإيجابي في توقعات التضخم سيستمر بالشكل الذي يتناسب مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي يجري تنفيذه بإصرار.

وقال إن "توقعات التضخم تتحسن في جميع شرائح المجتمع وبتأثير عملية تباطؤ التضخم انخفضت توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهرا بمقدار 9.8 نقطة في توقعات الأسر و5.6 نقطة في القطاع الحقيقي و8.5 نقطة بالنسبة للمشاركين في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية".

وأعلن المركزي التركي الأربعاء نتائج استطلاع المشاركين في السوق والأسر لشهر أكتوبر الماضي وأظهر الاستطلاع تراجعا للتضخم في الـ12 شهرا الماضية بنسبة واحد بالمئة إلى 4.27 بالمئة للمشاركين في السوق وإلى 5.49 بالمئة بتراجع 6.1 بالمئة بالقطاع الحقيقي

وتبلغ توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام الحالي 38 بالمئة و14 بالمئة لعام 2025 بينما بلغت توقعات الحكومة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى المعلن في سبتمبر الماضي أن يصل معدل التضخم إلى 5.17 بالمئة في نهاية عام 2025.