وبلغ صافي أرباح المجموعة في 9 أشهر 943 مليون درهم (نحو 256.7 مليون دولار).

وقالت المجموعة في بيان إلى سوق دبي المالي، الجمعة، إن الارتفاع في صافي الأرباح جاء نتيجة الإيرادات القياسية التي بلغت 1.7 مليار درهم (نحو 462.8 مليون دولار) بزيادة 10 بالمئة على أساس سنوي، بجانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية في المجموعة.

وارتعت الإيرادات "في ظل مواصلة ارتفاع الطلب على الأصول التجارية والصناعية عالية الجودة"، بحسب البيان.

وقالت "تيكوم" إن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال 9 أشهر من العام الجاري بلغت 1.4 مليار درهم.

وأوضحت المجموعة أن الاستثمارات الاستراتيجية في الأصول التجارية والصناعية تجاوزت قيمتها 2.7 مليار درهم في عام 2024.

وخلال الربع الثالث، نمت إيرادات تيكوم بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 611 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 340 مليون درهم، بزيادة نسبتها 20 بالمئة.