وتتوقع الشركة ارتفاعا ملحوظا في الأرباح التشغيلية في الربع الحالي (ربع العطلات)، وبالنظر إلى الربع الحاسم من العطلات، تتوقع أمازون مبيعات صافية تتراوح بين 181.5 مليار دولار و188.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة سبعة إلى 11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.

وزاد السهم، الذي تعرض لضربة قوية في التداولات العادية، بنحو 6 بالمئة، في تعاملات ما بعد ساعات التداول في بورصة نيويورك.

وفي قسم الحوسبة السحابية AWS، إيه دبليو إس، زادت أرباح التشغيل بواقع حوالي 50 بالمئة، لتصل إلى 10.4 مليار دولار، مما جعل هذا القطاع من أعلى القطاعات دخلا لشركة أمازون ومقرها سياتل.

وزادت الإيرادات في هذا القطاع ، بحوالي الخمس، في الربع الثالث، مقارنة بما كان عليه في العام السابق، ليصل إلى 27.5 مليار دولار. وشهدت إيرادات تجارة التجزئة والإعلانات أيضا زيادات كبيرة.

وعلى مستوى الشركة، زادت الإيرادات بواقع 11 بالمئة، لتصل إلى 159 مليار دولار.

وقال سكاي كانافيس، المحلل الرئيسي في شركة إي ماركتر: "تظل أمازون المستفيد الرئيسي من تحول المستهلك الأميركي إلى التسوق عبر الإنترنت، وساعد "برايم داي" في تعزيز الإيرادات لشركات البيع بالتجزئة والإعلانات".

وأضاف كانافيس: "المشكلة بالنسبة للمستثمرين هي أن أمازون اضطرت إلى زيادة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكن AWS من مواكبة الطلب والدفاع عن حصتها في السوق".