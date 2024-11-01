تحركات الأسهم

هبط المؤشر نيكي بنسبة 2.63 بالمئة إلى 38053.67 نقطة في أكبر انخفاض يومي منذ 30 سبتمبر.

ولكن المؤشر سجل ارتفاعا أسبوعيا 0.37 بالمئة.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.9 بالمئة إلى 2644.26 نقطة اليوم، لكنه ارتفع 0.99 بالمئة خلال الأسبوع.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة على انخفاض أمس الخميس بعد أن أشارت شركتا مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز إلى زيادة تكاليف الذكاء الاصطناعي بشكل قد يؤثر على أرباحهما، وهو ما حد من الإقبال على الأسهم ذات القيمة السوقية العالية والتي قادت ارتفاع السوق هذا العام.

وأبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير أمس الخميس، وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن تصريحات أقل ميلا إلى الإبقاء على التيسير النقدي عززت الين مقابل الدولار في ختام تعاملات أمس.

ومن شأن ارتفاع الين التأثير سلبا على أسهم شركات التصدير لأنه يقلل من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان بالين.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع بنك اليابان أمس الخميس قال محافظ البنك المركزي كازو أويدا إنه لن يقول إن بنك اليابان "يستطيع أن يتحمل لفترة" قبل اتخاذ قرار بشأن موعد تغيير السياسة النقدية.

واعتبر بعض المتعاملين أن بنك اليابان يفتح بذلك الباب أمام رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر.

وهوى سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 5.62 بالمئة.

وهبط سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 2.79 بالمئة، لتكبد المؤشر نيكي أكبر الخسائر.

كما تراجع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 4.41 بالمئة.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر واحد.

وصعد مؤشر قطاع الزجاج والسيراميك 0.57 بالمئة بينما هبط مؤشر قطاع السيارات 2.83 بالمئة.