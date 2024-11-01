وكشف المسح، الذي أجرته غرفة صناعة إسطنبول و"ستاندرد اند بورز غلوبال"، الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية التركي ارتفع إلى 45.8 نقطة في أكتوبر من 44.3 نقطة في سبتمبر ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وتراجعت أوضاع القطاع في كل فترة مسح منذ أبريل.

ولا تزال ظروف السوق الصعبة مستمرة في تركيا، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب وزيادة تباطؤ الطلبيات الجديدة والصادرات مما دفع الشركات المُصنعة إلى خفض الإنتاج للشهر السابع على التوالي.

وأظهر المسح تراجع التوظيف ونشاط الشراء أيضا بسبب ضعف الطلب.

وأرجعت بعض الشركات انخفاض عدد الموظفين إلى الاستقالات الطوعية.