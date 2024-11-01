تحركات الأسهم

انخفض المؤشر، والذي يمثل الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، بنسبة 2.8 بالمئة، ليصل إلى مستوى 18095.15، مع هبوط أبل وأمازون قبل نتائجهما، بعد انخفاضات كبيرة من مايكروسوفت وميتا.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي التداولات منخفضًا بنسبة 0.9 بالمئة، عند 41763.46، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.9 بالمئة إلى 18095.15.

وتجاوزت كل من مايكروسوفت وميتا تقديرات الأرباح، لكنهما هبطتا بعد الإشارة إلى خطط لزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي.

أنهى مايكروسوفت التداولات منخفضًا بنسبة 6.1 بالمئة، بينما تراجع ميتا 4.1 بالمئة.

وقال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في مؤسسة "كريسيت كابيتال مانجمنت": "كانت الأرباح مرتفعة وهي تلبي التوقعات، لكنها لا تلبي التوقعات بنفس الدرجة التي كانت عليها".

لكن أبلين توقع أن يمتد ارتفاع السوق إلى ما هو أبعد من أسهم التكنولوجيا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما كان المحللون يراقبون ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وسط بيانات اقتصادية أميركية كانت قوية بشكل عام.

وانخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو قراءة للتضخم يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، إلى 2.1 بالمئة في سبتمبر، انخفاضًا من 2.3 بالمئة في أغسطس.

تتطلع الأسواق إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل.