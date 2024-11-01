وارتفعت أسهم الشركة، التي تعرضت لإهتزازات كبيرة في الأشهر الماضية، بنحو 10 بالمئة خلال تداولات ما بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة.

وتوقعت إنتل إيرادات تتراوح بين 13.3 مليار دولار و14.3 مليار دولار للفصل المالي الحالي، بينما كان يتوقع المحللون متوسط 13.6 مليار دولار.

وكانت إيرادات إنتل قد انخفضت بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 13.3 مليار دولار في الفصل المالي الأخير.

وسجلت إنتل خسائر قدرها 16.6 مليار دولار في الربع الأخير بسبب التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة الجارية للشركة. وفي العام الماضي، كانت إنتل قد أعلنت عن أرباح قدرها 300 مليون دولار.

وقال بات جلزينجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل:"تؤكد نتائج الفصل المالي الثالث على التقدم الجيد الذي نحققه في ظل الخطة التي وضعناها في الفصل المالي الماضي لخفض التكاليف، وتبسيط محفظتنا، وتحسين الكفاءة التنظيمية".

وأضاف المدير المالي لإنتل ديفيد زينسنر:"أثرت تكاليف إعادة الهيكلة بشكل ملحوظ على ربحية الفصل المالي الثالث حيث اتخذنا خطوات مهمة نحو هدفنا لخفض التكاليف. إن الإجراءات التي اتخذناها هذا الفصل تؤهلنا لتحقيق ربحية أفضل وزيادة السيولة في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا. "