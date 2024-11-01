ويعد مشروع محطة الرياح الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار جزءا من صفقات بقيمة 1.78 مليار دولار وقعتها أكوا باور خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الثلاثاء.

وفي يونيو، اتفقت جوشن هاي تك مع الحكومة المغربية على بناء أول مصنع عملاق في البلاد بقيمة 1.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المصنع العملاق في الربع الثالث من عام 2026، بطاقة أولية تبلغ 20 غيغاوات في الساعة.