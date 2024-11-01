وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الخميس إن اتفاقية التجارة من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51 بالمئة من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول وستتيح وصولا معفيا من الرسوم لنحو 99 بالمئة من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات.

وأضاف ماكلاي في الدوحة "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحا لدى الحكومات المتعاقبة على مدار ما يقرب من عقدين".

ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.

تأتي الاتفاقية مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا لاتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر.

ووفقا لبيانات رسمية فإن حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي يتجاوز ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي سنويا.