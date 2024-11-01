وأظهرت نتائج أعمال الشركة أداء ماليا ممتازا بعد تسجيلها صافي أرباح بقيمة 11.1 مليار درهم (حوالي 3.02 مليار دولار).

وعزت ألفا ظبي تراجع الأرباح بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، إلى تعديل لمرة واحدة يتعلق بشركة بيور هيلث.

وبلغ صافي الربح التشغيلي 7.5 مليار درهم، بنسبة نمو ملفته بلغت 83 بالمئة، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار زخم الأنشطة والأعمال التي شرعت المجموعة بتنفيذها عبر قطاعات الرئيسية.

وتعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية واتزامها الراسخ بتحقيق فوائد إضافية قيمة للمساهمين والاستحواذات الاستراتيجية والاستثمارات المجدية التي تمت منذ عام 2022.

وحققت ألفا ظبي إجمالي إيرادات بلغت 44.2 مليار درهم (حوالي 12.03 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36 بالمئة على أساس سنوي، وساهم القطاع الصناعي بـ 18.5 مليار دولار، والعقاري بـ 13.2 مليار درهم، والبناء بـ 7.6 مليار درهم، والخدمات وغيرها بـ 4.9 مليار درهم.

كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 170.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 21 بالمئة على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 23.9 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 93 مليار درهم، مما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع كافة الظروف.