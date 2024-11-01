هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 70.5 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 6 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.

في حين بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 38.3 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 36.3 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق.

كما وبلغت ودائع العملاء 51.9 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 49 مليار دولار بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأميركي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 بالمئة و7 بالمئة على التوالي.