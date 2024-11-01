وأظهرت الننائج مرونة شاملة في التكيف مع مختلف جوانب أعمال المجموعة ما ساهم في استقرار أعمال وحدة الحديد (حديد الإمارات) فضلاً عن التحسن في ربحية وحدة أعمال مواد البناء (أسمنت الإمارات).

أبرز النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024:

حافظت "إمستيل" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على نفس معدلات إنتاج الحديد الذي حققته في ذات الفترة من عام 2023، حيث سجل إجمالي إيرادات المجموعة 5.9 مليار درهم (حوالي 1.6 مليار دولار)، بانخفاض بلغ 9 بالمئة عن 6.5 مليار درهم (نحو 1.8 مليار دولار) المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويُعزى هذا التراجع في الإيرادات إلى تأثير عدة عوامل وتحولات في السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار الحديد العالمية، والمنافسة المتزايدة، وأنماط الطلب المتطورة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية السائدة في الأسواق الرئيسية.

تأثرت الهوامش الربحية لمجموعة "إمستيل" بتدفق منتجات الحديد الصينية ذات الأسعار التنافسية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ووجهات التصدير الرئيسية للمجموعة مثل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وسجلت أرباح الشركة في 9 أشهر، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 652 مليون درهم، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11 بالمئة، بالمقارنة مع 13.6 بالمئة في عام 2023. وحقق صافي أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 101 مليون درهم إماراتي.

بلغت إيرادات وحدة أعمال "حديد الإمارات" 5.34 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، محققة بذلك أرباحاً، قبل احتساب الضريبة، بقيمة 20 مليون درهم إماراتي. وتأثر أداء "حديد الإمارات" بالأوضاع الصعبة في الأسواق العالمية، وكذلك بسبب تخصيص مبلغ 83 مليون درهم للتعامل مع دعوى قانونية لم يُحسم أمرها بعد بشكل نهائي.

بلغت إيرادات وحدة أعمال "إسمنت الإمارات" التابعة للمجموعة 537 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة أرباح، قبل احتساب الضريبة، بقيمة 81 مليون درهم، وارتفع هامش صافي أرباح "إسمنت الإمارات" 15 بالمئة، مقارنة بنحو 14 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

حافظت المجموعة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، على وضع نقدي قوي بلغ 623 مليون درهم نقداً، مقارنة بـ 426 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2023.

أبرز النتائج التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024:

حصلت المجموعة على خمسة ألقاب مرموقة من "برنامج الصناعة 4.0 في الإمارات" من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لريادتها في استخدام التقنيات المتقدمة لتعزيز الأداء والابتكار، والتزامها الراسخ بدعم التحول الرقمي في قطاع صناعة الحديد.

تم اختيار مجموعة إمستيل، في سبتمبر 2024، للمشاركة في رئاسة التحالف العالمي من أجل إزالة الكربون من قطاع صناعة الحديد الذي تديره الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وستتولى "إمستيل"، بالاشتراك مع شركة "سيمنز للطاقة"، رئاسة هذا التحالف العالمي، لتحل محل شركة "تاتا ستيل" في هذا الدور القيادي المهم.

وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "واصلت "مجموعة إمستيل"، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في الاستجابة لتحديات السوق والتي أدت إلى الضغط على أسعار الصلب، بما في ذلك انخفاض الطلب العالمي على الحديد، والتحديات الجوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلىتدفق صادرات الحديد الصينية إلى أسواق المنطقة."

وأكد الرميثي تركيز المجموعة الدائم على الابتكار والاستدامة، حيث أضاف: "لدينا التزام راسخ بتقديم حلول متقدمة للسوق وتعزيز المنتجات منخفضة الكربون في جميع أنحاء القطاع، وهذا ما يجسده مشروعنا التجريبي المشترك مع "مصدر" لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي نعتز به، ويعد خطوة مهمة في استراتيجيات إزالة الكربون من قطاع يصعب خفض انبعاثاته. وسنواصل العمل على نسج شراكات استراتيجية وريادة الحلول المبتكرة لبناء عالم أفضل للجميع."