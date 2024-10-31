وقال رومان جازديك، المتحدث باسم مجموعة سي إي زد، في بيان إن الإمدادات التي تستخدم خطوط الأنابيب في تونس وإيطاليا ستغطي نحو اثنين في المئة من استهلاك الغاز في الجمهورية التشيكية، وهو ما يعادل احتياجات 100 ألف أسرة.

وأضاف أن الإمدادات التي تم التفاوض عليها مع شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة بدأت في أكتوبر.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة دانييل بينيس "اتخذنا خطوة أخرى لتعزيز أمن الطاقة لدينا".

وتستورد براغ الغاز من ألمانيا والنرويج وعبر محطة للغاز الطبيعي المسال في هولندا.

والجمهورية التشيكية العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حليف كبير لأوكرانيا، وتمدّ كييف بمساعدات إنسانية وعسكرية أساسية.

وسعت براغ إلى التخلص من اعتمادها على النفط والغاز الروسيين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.