وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2766.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1335 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت الأسعار نحو خمسة في المئة خلال الشهر الجاري.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2777.20 دولار.

ودخلت الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر مرحلتها النهائية الحاسمة وسط استطلاعات رأي متقاربة للغاية يصعب معها التنبؤ بالفائز بين الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وعادة ما ينظر للمعدن الأصفر على أنه استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأظهرت بيانات أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 بالمئة في سبتمبر بعد زيادة غير معدلة بواقع 0.1 بالمئة في أغسطس. وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يقفز المؤشر 0.2 بالمئة.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف الذي سيصدر غدا الجمعة. ووفقا لأداة فيد ووتش، يتوقع المتداولون بنسبة 96 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وهو ما سيزيد تعزيز الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 33.19 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة أكثر من ستة بالمئة خلال الشهر.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1004.60 دولار، وانخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1126.74 دولار، وفي طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يناير 2022.