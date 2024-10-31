وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، في البيان: "يعتبر اليوم تاريخيا للوزارة والمحافظة بتوقيع العقد مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبترو عراق بالصيغة النهائية، لتطوير حقل المنصورية الغازي، الذي سيرفد قطاع الغاز بكميات إضافية من الإنتاج تقدر بـ300 مليون قدم مكعبة باليوم ، مؤكدا أهمية التزام الشركة المنفذة بالتوقيتات الزمنية لمراحل التطوير والتفعيل الصحيح للعقد".

وأضاف أن "حقل المنصورية يعد من الحقول الواعدة في انتاج الغاز والذي سيسهم في تلبية حاجة البلاد من الغاز لرفد الشبكة الوطنية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، ويعد إنجازا كبيرا لما سيتحقق من منافع اقتصادية واجتماعية تنعكس إيجابا على واقع المحافظة، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة".

من جانبه قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن إنه "من المؤمل أن يبدأ الإنتاج الأولي للحقل بـ 100 مليون قدم مكعبة باليوم وصولا إلى أكثر من 300 مليون قدم مكعبة باليوم، والذي سيغذي محطة المنصورية الغازية"، مشيرا إلى أن "تطوير حقول الغاز الجاف يمثل نقلة مهمة جدا في قطاع الغاز وخصوصا في محافظة ديالى".

وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام عن توقيع 14 عقدا ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة للتنقيب عن النفط والغاز.

وقال الوزير إن "هذا العدد من العقود يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة الى وزارة النفط والحكومة في مجال استثمار الغاز الذي يؤكد عليه البرنامج الحكومي".

وذكر أن "عقود جولتي التراخيص ستضيف أكثر من 850 مليون قدم مكعبة من الغاز وبحدود 750 ألف برميل من النفط الخام، مما يسهم في تعظيم الموارد المالية للدولة العراقية وتنمية الاقتصاد الوطني".