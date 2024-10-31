وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه مصري في أغسطس من 644.8 مليار جنيه في نهاية يوليو، أي 9.72 مليار دولار في نهاية أغسطس و13.25 مليار دولار في نهاية يوليو، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينذاك.

وكانت مصر تستخدم صافي أصولها الأجنبية التي تشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل. وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في فبراير 2022.

وجددت مصر محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها في مارس وعزت ذلك إلى التحديات الاستثنائية في المنطقة.

وانخفضت الأصول الأجنبية في البنوك التجارية في أغسطس لكنها ارتفعت قليلا في البنك المركزي، لكن الاستحقاقات الأجنبية ظلت مستقرة نسبيا في البنوك التجارية والبنك المركزي.