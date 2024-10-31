وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس، إن الطلبات انخفضت 12 ألفا إلى 216 ألف طلب معدل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وزاد عدد الطلبات في وقت مبكر من هذا الشهر مع تعطيل الإعصار هيلين للنشاط الاقتصادي في الجنوب الشرقي وظل مرتفعا حتى منتصف الشهر بعد أن ضرب الإعصار ميلتون فلوريدا.

كما زادت الطلبات بسبب إضراب عمال مصانع بوينغ الأمر الذي أجبر شركة صناعة الطائرات على منح إجازات إجبارية للموظفين.