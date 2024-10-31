وأفادت البيانات الصادرة عن اتحاد شركات صناعة الآلات الألمانية (في دي إم أيه) بأن الطلبيات سجلت تراجعا بنسبة 4 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وسجل إجمالي الطلبيات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تراجعا بنسبة 8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال أولاف فورتمان، الخبير الاقتصادي لدى اتحاد الشركات: "هناك نقص في المحفزات من العديد من أسواق المبيعات"، مضيفًا أن "الحكومة الفيدرالية تفتقر أيضًا إلى سياسة واضحة مواتية للاقتصاد وتشمل تدابير من شأنها أن تحفز الاستثمارات الجديدة".

كانت طلبيات القطاع في أغسطس الماضي حققت ارتفاعا مقارنة بنفس الشهر من عام 2023 بفضل الطلبيات القادمة من الخارج التي زادت عن مثيلتها في نفس الشهر من العام الماضي.

ورغم ذلك، كان فورتمان وصف هذا الارتفاع آنذاك بأنه "ارتفاع استثنائي".

وخلال الشهر الماضي، ظلت الطلبيات القادمة من الخارج عند مستوى مستقر بفضل عقود الأنظمة الكبيرة، لكن الطلبيات المحلية تراجعت بنسبة 16 بالمئة مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكان اتحاد "في دي إم أيه" أعلن الشهر الماضي تخفض توقعاته للعام بأكمله، حيث يتوقع الآن أن يتراجع حجم الإنتاج المعدل حسب الأسعار بنسبة تقارب ثمانية بالمئة عن مستوى العام الماضي، وذلك لأسباب من بينها ضعف الأسواق المهمة مثل الولايات المتحدة والصين.

ويتوقع الاتحاد أيضًا انخفاض حجم الإنتاج بنسبة 2 بالمئة في عام 2025.