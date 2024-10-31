وهبط الدولار 0.6 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 152.360 ين بعد أن أبقى المركزي الياباني أسعار الفائدة شديدة الانخفاض لكنه قال إن المخاطر التي تكتنف الاقتصاد الأميركي تتراجع إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتكبدت العملة اليابانية ضربة قوية إذ تراجعت بنحو ستة بالمئة هذا الشهر مع تحرك الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية حول أعلى مستوياتها منذ يوليو.

وارتفع الين أمام العملات الأخرى اليوم الخميس فيما تراجع اليورو 0.5 بالمئة إلى 165.7 ين.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2995 دولار، بعد يوم من إطلاق وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز أكبر زيادات ضريبية منذ عام 1993 في ميزانيتها الأولى. ودفعت خطط الإنفاق الكبيرة المتعاملين إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة عند 1.087325 دولار بعد أن أظهرت بيانات تسارع وتيرة التضخم في منطقة اليورو بشكل أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 103.94، بعد أن وضعه أحدث ارتفاع له على مسار تحقيق أكبر مكاسب شهرية له مقابل نظرائه منذ أبريل 2022.

وفي العملات المشفرة، وصل بتكوين إلى حوالي 72260 دولارا، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 73609.88 دولار يوم الثلاثاء.